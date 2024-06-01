1 июня – День Северного флота 1 июня – День Северного флотаВ Российской Федерации свой праздник отмечает Северный флот.
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1 июня – День Северного флота 1 июня – День Северного флотаВ Российской Федерации свой праздник отмечает Северный флот.
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