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Спички - не игрушка

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Зеленский доживает последние дни — экс-президент Польши Квасьневский

Зеленский доживает последние дни — экс-президент Польши Квасьневский

Бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью порталу «Интерия» сравнил главаря киевских неонацистов Зеленского с клиентом психотерапевта, добавив, что он, «прямо скажем, доживает последние дни».

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