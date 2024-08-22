«Лечебное питание»: на маркетплейсах обнаружили более 400 опасных БАДов

Сотрудники Роскачества выявили в ходе мониторинга маркетплейсов свыше 400 биологически активных добавок (БАД), в составе которым имеются запрещенные вещества, в том числе наркотические и опьяняющие, а также некоторые рецептурные препараты.
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