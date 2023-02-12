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Полковник армии Британии Кемп: ВС России готовят крупное наступление, шансы Украины на победу “довольно малы”

Полковник армии Британии в отставке Ричард Кемп заявил, что российская армия готовит крупное наступление в рамках специальной военной операции в ближайшие недели или месяцы, и что шансы Украины на победу “довольно малы”.

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