Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина

На фоне всевозможных кинопремий, недели моды в Париже и бесчисленных премьер вновь затерялись светские рауты калибром помельче, например, провинциальное мероприятие под названием Московская неделя моды, которая проходила в столице с 13 по 18 марта.
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