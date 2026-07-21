В Самарской области студентам сохранят доплату к пенсии при летней работе

Представители отделения Социального фонда России по Самарской области разъяснили, что доходы, полученные школьниками и студентами в период летней занятости, не являются основанием для лишения их федеральной социальной доплаты к пенсии.
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