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Царьград

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В Самарской области студентам сохранят доплату к пенсии при летней работе

В Самарской области студентам сохранят доплату к пенсии при летней работе

Представители отделения Социального фонда России по Самарской области разъяснили, что доходы, полученные школьниками и студентами в период летней занятости, не являются основанием для лишения их федеральной социальной доплаты к пенсии.

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