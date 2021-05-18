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СБУ предоставят право блокировать сайты без решения суда

СБУ предоставят право блокировать сайты без решения суда

МОСКВА, 18 мая 2021, Институт РУССТРАТ. В понедельник, 17 мая, депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая опубликовала на своей странице в Фейсбуке проект закона о внесении изменений в закон Украины 1992 года «О Службе безопасности Украины».

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