СБУ предоставят право блокировать сайты без решения суда

МОСКВА, 18 мая 2021, Институт РУССТРАТ. В понедельник, 17 мая, депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая опубликовала на своей странице в Фейсбуке проект закона о внесении изменений в закон Украины 1992 года «О Службе безопасности Украины».