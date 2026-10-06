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FiNE NEWS

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Питер в шоке: кто заплатит за отменённые концерты Канье Уэста?

Представьте: вы покупаете билеты на концерт мирового суперзвезды, ждёте его с трепетом, а в последний момент всё рушится.

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