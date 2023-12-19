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Надежда Сасс: Сербы: история бесконечного отступления и капитуляций

Надежда Сасс: Сербы: история бесконечного отступления и капитуляций

История сербского народа последних трех десятилетий — это история постоянного отступления. Когда сербы бились за свои права, они оказались в одиночестве, потому что их традиционные союзники были слишком слабы.

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