Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    да, анус всегда анусДвуликий Казахста...
  • Наталия
    То ли еще будет! Похоже, Украина примеряет на себя роль гегемона."Украина должна у...
  • Владимир Алтайцев
    охренел ровно настолько, насколько ему  разрешили."Украина должна у...

Токаев обязался соблюдать антироссийские санкции. Довольный Шольц похвалил Токаева

Токаев обязался соблюдать антироссийские санкции. Довольный Шольц похвалил Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Берлине.На совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Токаев пообещал соблюдать антироссийские санкции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх