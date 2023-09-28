Токаев обязался соблюдать антироссийские санкции. Довольный Шольц похвалил Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Берлине.На совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Токаев пообещал соблюдать антироссийские санкции.
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