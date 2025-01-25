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Reuters: USAID заморозило программу помощи Украине после указа Рубио

Reuters: USAID заморозило программу помощи Украине после указа Рубио

Агентство США по международному развитию (USAID), которое спонсирует многие проекты на Украине, заморозило программу помощи стране после указа госсекретаря США Марко Рубио о приостановлении почти всех программ зарубежной помощи на 90 дней, пишет Reuters.

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