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Царьград

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Житель Дании умер, выпив сок из испорченного кокоса

Житель Дании умер, выпив сок из испорченного кокоса

В Дании 69-летний мужчина выпил сок из гнилого кокоса и умер через сутки.Кокос был частично очищен, и вместо того, чтоб положить его в холодильник, мужчина оставил фрукт на кухонном столе на месяц.

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