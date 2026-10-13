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Страдают все: атаки на «Яндекс» выявили критическую проблему рынка такси

Страдают все: атаки на «Яндекс» выявили критическую проблему рынка такси

Эксперты считают, что этой сфере не хватает конкуренции, поэтому на сбои в работе сервиса можно злиться и не более тогоНедавние атаки беспилотников на три дата-центра «Яндекса» стали настоящей головной болью как для самого IT-гиганта, так и для миллионов пользователей в России (и даже за ее пределами), которые столкнулись с перебоями в работе такси, доставки и других популярных сервисов.

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