Страдают все: атаки на «Яндекс» выявили критическую проблему рынка такси

Эксперты считают, что этой сфере не хватает конкуренции, поэтому на сбои в работе сервиса можно злиться и не более тогоНедавние атаки беспилотников на три дата-центра «Яндекса» стали настоящей головной болью как для самого IT-гиганта, так и для миллионов пользователей в России (и даже за ее пределами), которые столкнулись с перебоями в работе такси, доставки и других популярных сервисов.