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«Это всё неправда»: Оксана Грищук ответила на обращение дочери, которая попросила полицию Лос-Анджелеса разобраться в их семье

Двукратная олимпийская чемпионка Оксана Грищук отдала дочери годы, карьеру, возможности. 26 июля 2026 года Скайлер Грейс опубликовала в соцсетях обращение: по её словам, она попросила правоохранительные органы Лос-Анджелеса разобраться в их семейной ситуации.

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