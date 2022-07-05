Аргументы и Факты

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Патрушев назвал цели спецоперации на Украине

Патрушев назвал цели спецоперации на Украине

Целями российской спецоперации на Украине являются ее демилитаризация и денацификация, а также защита людей от геноцида со стороны киевского режима, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности в Хабаровске.

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