Патрушев назвал цели спецоперации на Украине

Целями российской спецоперации на Украине являются ее демилитаризация и денацификация, а также защита людей от геноцида со стороны киевского режима, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности в Хабаровске.
Целями российской спецоперации на Украине являются ее демилитаризация и денацификация, а также защита людей от геноцида со стороны киевского режима, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности в Хабаровске.
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