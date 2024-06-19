Суд вынес приговоры фигурантам дел о покушении на Захарченко и Моторолу

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил четырёх боевиков, покушавшихся на жизнь первого главы ДНР Александра Захарченко и участвовавших в убийстве командира батальона с позывным Моторола, к срокам от 12 лет колонии до пожизненного заключения.
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