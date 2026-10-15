« Матч ТВ » назвал комментаторов, которые будут работать на матчах 11-го тура Альфа-Банк РПЛ . 17 октября « Крылья Советов » – « Факел » – Роман Нагучев , Петр Коптев; «Динамо» Махачкала – «Акрон» – Тимур Журавель, Абакар Ибрагимов; «Локомотив» – «Краснодар» – Александр Неценко, Александр Пойда; 18 октября «Зенит» – «Ахмат» – Михаил Меламед, Михаил Крестинин; «Динамо» – ЦСКА – Константин Генич, Дмитрий Жичкин; «Спартак» – «Рубин» – Роман Трушечкин, Сергей Дурасов; «Балтика» – «Ростов» – Михаил Моссаковский, Петр Денисов; 19 октября «Родина» – «Оренбург» – Артем Шмельков, Михаил Меламед.
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