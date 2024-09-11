Яркий рейд провели в Екатеринбурге

Юрий Белов Не *рейды* липовые нужны - а гнать мигров ВСЕХ нах из страны ! Поголовно ! И уже купивших и желающих купить паспорт РФ ! А к торгашам паспортами применять статьи УК *предательство* , *измена Родине* !

Людмила Лиханова аФтар придурок. То кричат, что не ловят мигрантов нелегалов, то теперь опять не то и не так. Ты уж, дебил, определись и не 3,14зди на силовиков, ципсоошная морда или либераст помойный