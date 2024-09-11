Avia.pro - СМИ Силовики, настоящие артисты в своих ярких постановках! На этот раз они устроили целое шоу прямо на складах Ozon в Екатеринбурге, и, как обычно, главными звездами представления стали нелегальные мигранты.
Яркий рейд провели в Екатеринбурге
Комментарии
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Юрий Белов
Не *рейды* липовые нужны - а гнать мигров ВСЕХ нах из страны ! Поголовно ! И уже купивших и желающих купить паспорт РФ ! А к торгашам паспортами применять статьи УК *предательство* , *измена Родине* !
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16 час.
Людмила Лиханова
аФтар придурок. То кричат, что не ловят мигрантов нелегалов, то теперь опять не то и не так. Ты уж, дебил, определись и не 3,14зди на силовиков, ципсоошная морда или либераст помойный
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12 час.
Александр Ляшенко
Автор идиот,хуже чем заевшая пластинка 5 раз повторяет одно и тоже,забыв суть своего поста.Наверно потому что он сам мигрант, столько жалости он вылил для своих.Вычёркиваем анонима под кличкой "СМИ. Актуальные новости - здесь" из ленты.Пиши засранец прямо в кишлаки ,Ю а не сюда.
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2 час.
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