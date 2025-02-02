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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 17 голов

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 17 голов

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 2 февраля забросил шайбу «Виннипег Джетс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сократив отставание от канадца Уэйна Гретцки до 17 голов.

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