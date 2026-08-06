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Трамп выбрал Вэнса в качества кандидата на президентский пост – WP

Трамп выбрал Вэнса в качества кандидата на президентский пост – WP

Глава Белого дома Дональд Трамп в частном порядке принял решение о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс должен стать кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах, запланированных на 2028 год.

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