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«Эдмонтон» выиграл 7-й матч подряд и вошел в зону плей-офф на Западе

«Эдмонтон» выиграл 7-й матч подряд и вошел в зону плей-офф на Западе

Сегодня «Ойлерс» обыграли «Оттаву» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.  Клуб из Альберты набрал 41 очко в 36 играх и занимает 2-е место в зоне wild card от Западной конференции.

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