Секретная служба США случайно почтила память виновных в терактах 11 сентября

Дмитрий Гурин

"23 года назад в Соединенных Штатах члены террористической организации "Аль-Каида" совершили серию из четырех координированных террористических актов. Утром 11 сентября четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских самолета. Два лайнера были направлены в небоскребы Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке. В результате две башни с находившимися внутри мирными гражданами обрушились. Третий самолет был направлен в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона, четвертый — упал в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания." ... а чего же так и не написали что Пентагоновски самолетик не долетел чуток до здания? А объект был самый приоритетный как и Шанксвилл. Да и башенки что то уж очень аккуратно сложились, ровненько "под корешок" а не до того уровня куда влетели самолеты... И не надо твердеть что было "физико-термическое обрушение" а объясните на моделях, сейчас это легче сделать чем почти четверть века назад, как так получилось. Студенты строительных институтов ради интереса пытаются но что то не выходит так сложить без доп зарядов в несущих конструкциях.....