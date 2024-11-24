Александр Носович: Против России воюет именно Восточная Украина

Ой ладно, сломить их не смогли. А чего они с оружием то не пострелял командиров и не ушли в Россию. Такие все русские и понятливые. Они хотели этого превосходства о котором им пели, они хотели пановать. Ради этого готовы были забыть дедов, язык, да что угодно.

Игорь Кузнецов

"Копнуть" нужно глубже. В.А. Ющенко родился 23 февраля 1954 года в селе Хоружевка Сумской области в семье учителей. А потом - закончил Тернопольский финансово-экономический институт. Год отслужил в рядах СА в погранвойсках, потом стал работать в банковской сфере... В 1985 году Ющенко переехал в Киев, где стал заместителем начальника управления кредитования сельского хозяйства Украинской республиканской конторы Сбербанка СССР. Работал под руководством Вадима Гетьмана, после провозглашения Украиной независимости возглавившего Нацбанк. --- Деньги портят многих, Януковича - тоже, который проиграл Ющенко в 2004 году... И вот 2014 год: - Мы осуждаем бегство и малодушие Януковича. Мы осуждаем предательство. ... (74 депутата покинули фракцию "Партии регионов"). Все вопросы к лидеру фракции А. Ефремову. Разочарование в юго-восточных областях Украины...