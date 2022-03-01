Бизнесменам предлагают за час и онлайн открыть валютные счета в Модульбанке

Работа валютного контроля в Модульбанке бесплатная: бизнесмен вносит только комиссию за перевод. Менеджеры банка самостоятельно подготавливают все справки и распоряжения, а потому процедура валютного контроля максимально быстрая — занимает два часа.
Работа валютного контроля в Модульбанке бесплатная: бизнесмен вносит только комиссию за перевод. Менеджеры банка самостоятельно подготавливают все справки и распоряжения, а потому процедура валютного контроля максимально быстрая — занимает два часа.
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