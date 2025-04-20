МВД: Мошенники признаются жертвам в обмане, чтобы сильнее их запугать

В пресс-службе Министерства Внутренних Дел Российской Федерации проинформировали о том, что правонарушители стали пользоваться странной мошеннической схемой, которая включает в себя признание по поводу лжи.
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