Arm спроектировала процессор, который будет производить самостоятельно, — он выйдет уже летомКомпания Arm планирует в этом году выпустить собственный чип, заручившись поддержкой M**a Platforms в качестве одного из первых клиентов.
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