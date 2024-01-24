Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 166 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Хотят свалить собственное распи@дяйство на тарасиков. Якобы согласовали что то. В кайф самого себя дурить .... За гиб..."Немедленно арест...
  • Александр Котов
    Таджики видимо хорошо кормят местные власти."Уруй! Айхал!": Т...
  • Александр Лагуткин
    Тебя, хохла обдолбаного, слушать, себя не уважать. А насчет вони, так с тобой ни один свинарник не сравнится.Банды Белгорода п...

На борту рухнувшего Ил-76 было 63 человека. Их судьба неизвестна - источник

На борту рухнувшего Ил-76 было 63 человека. Их судьба неизвестна - источник

Русский самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области.По данным телеграм-канала "112", на борту разбившегося Ил-76 под Белгородом, предварительно, могло находиться 63 человека.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх