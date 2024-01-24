На борту рухнувшего Ил-76 было 63 человека. Их судьба неизвестна - источник

Русский самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области.По данным телеграм-канала "112", на борту разбившегося Ил-76 под Белгородом, предварительно, могло находиться 63 человека.
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