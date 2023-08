macs Mike

Турецкий Эрдоган "хочет", "хочет" смеяться, потому что от этого двухсаженного ПСА зависит не то, чего хочет еврейский вор Зеленский, а то, что позволит его дрессировщик НАТО. До тех пор, пока разжигающее войну НАТО зарабатывает деньги, а Зеленский обогащает себя и своих соратников сокровищами, этой войне не будет конца, если только люди не устанут и не потребуют, чтобы США/Британцы прекратили этот геноцид славянских народов. ~ Turkish Erdogan "wants, "wants" laughing for it is not up to this two seated DOG What; jewish thief Zelensky wants but what his trainer Nato will allow. As long as warmongering NATO is making money and Zelensky is enriching his and his fellow mates treasures there will no end to this war, unless the people tired and demand that USA/British STOP this genocide of Slavic people.