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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владелец «Филадельфии»: «У Леброна нет босса. И меня это устраивает. Он наш партнер»

Леброн Джеймс перешел в «Филадельфию» в это межсезонье, согласившись на минимальный контракт. Владелец Джош Харрис рассказал об отношении к суперзвезде.

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