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20-летний Камавинга провел 100-й матч за «Реал»

20-летний Камавинга провел 100-й матч за «Реал»

Полузащитник мадридской команды вышел на матч против «Атлетика» (2:0) в стартовом составе и провел на поле 71 минуту.

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