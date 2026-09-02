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Царьград

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The Daily Beast: Карл III побудил принца Гарри вернуться в Англию

The Daily Beast: Карл III побудил принца Гарри вернуться в Англию

Принц Гарри, его супруга Меган Маркл и дети вернулись в Великобританию 26 августа. По данным The Daily Beast, решение было принято по инициативе Карла III, чтобы укрепить королевскую семью.

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