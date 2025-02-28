Релиз Monster Hunter Wilds сразу собрал почти миллион онлайна в “Стиме”, но у игры сер...

Релиз Monster Hunter Wilds сразу собрал почти миллион онлайна в “Стиме”, но у игры серьезные проблемы с видеокартами AMDСегодня состоятся релиз очередной части культовой серии видеоигр про охоту на огромных чудовищ — Monster Hunter Wilds.
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