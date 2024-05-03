В Бельгии досрочно освободили священника, который убил более 10 человек

Бельгийский священник Иво Поппе, признанный виновным в убийстве более десяти человек, в том числе своей матери, был досрочно освобожден из-за проблем со здоровьем после шести лет тюремного заключения, хотя первоначально ему было назначено 27 лет.
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