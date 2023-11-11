Экс-игрок Пономарев: ЦСКА по классу намного выше "Факела"

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что армейский клуб ему понравился по игре в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским "Факелом" (1:1), и отметил, что футбол должен быть непредсказуемым.