Результаты испытания пистолета Борхардта в 1894 году

Сайт "Историческое оружиеведение" уже не раз рассказывал о том, как испытывали в конце 19 - самом начале 20 века хорошо знакомый современным любителям оружия самозарядный пистолет Люгера, который был разработан в 1898 году австрийцем Георгом Люгером на базе другого самозарядного пистолета, разработанного в 1893 году немцем Гуго Борхардтом (обе системы были настолько связаны друг с другом, что даже в начале 20 века пистолет Люгера во всем мире называли "пистолетом Люгера-Борхардта").