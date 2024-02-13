Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Юрий Во
    Проблема в продажности поляков. Впрочем, это касается всех восточных славян, за исключением, возможно, сербов и белор...Поляки рассуждают...
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    Так а кто им верит?Поляки рассуждают...

Маск объявил "войну" "радужным"

Маск объявил "войну" "радужным"

Буквально за неделю-полторы Илон Маск  сделал следующее: а) отреагировал на происходящего в Техасе: "Вашингтон Техасу не указ!" и "ТехасНаш!"  б) отключил украинским военным доступ к интернету Starlink в Крыму, потому что хочет "помогать людям, а не убивать их"  в) поддержал Такера Карлсона - "арестовать всех, кто призывает арестовать Такера Карлсона"  г) отметился фразой Данилы Багрова "Американец, сила в правде"  д) отключил Starlink уже под Авдеевкой, где идут ожесточенные бои е) на очередное про военное выступление Байдена написал, что "эту мясорубку надо было заканчивать еще год назад".

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