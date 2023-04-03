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Вице-спикер: «Эвакуировать такого монстра, как Рада, очень непросто»

Вице-спикер: «Эвакуировать такого монстра, как Рада, очень непросто»

После начала боевых действий 24 февраля прошлого года многие украинские политики плохо понимали. Что необходимо делать.

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