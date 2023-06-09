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Пригожин сообщил о попытке дискредитации ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин сообщил, что неизвестные люди, возможно даже украинские спецслужбы, пытаются дискредитировать ЧВК «Вагнер», путём предложения на линии боевого соприкосновения надевать шевроны и ЧВК и принять участие в съёмке постановочных роликов «Считаю необходимым заявить: сегодня из многих точек, в том числе отдаленных от Бахмута, поступила информация из различных воинских подразделений, где неравнодушные к ЧВК «Вагнер» […] The post Пригожин сообщил о попытке дискредитации ЧВК «Вагнер» first appeared on Tochka Zрения.

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