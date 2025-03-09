Глава пресс-службы МИД Российской Федерации Мария Захарова обрушилась с критикой на экс-главу внешнеполитического ведомства Андрея Козырева из-за того, что тот советовал, как лучше вести переговорный процесс главе киевского режима Владимиру Зеленскому.
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