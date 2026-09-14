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Преимущества 3D-сканирования зубов в современной стоматологии

Для восстановления зубного ряда специалисту необходима точная трехмерная модель челюсти. Ранее для этого применялись традиционные слепки с использованием силиконовой массы, которые часто вызывали дискомфорт и рвотный рефлекс у пациентов.

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