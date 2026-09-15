Прокуратура Талицкого района добилась погашения долгов перед бизнесом на 14 млн рублей

Прокуратура Талицкого района проверила исполнение законодательства о защите прав предпринимателей. В ведомстве сообщили, что 47 муниципальных заказчиков задолжали бизнесу за уже выполненные контракты — коммунальные услуги, обслуживание инженерных сетей и программного обеспечения, организацию питания, перевозки и благоустройство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕБ Эксперты выяснили...
- АУ Эксперты выяснили...
- ИИ В Нижнем Тагиле п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым