Прокуратура Талицкого района добилась погашения долгов перед бизнесом на 14 млн рублей

Прокуратура Талицкого района проверила исполнение законодательства о защите прав предпринимателей. В ведомстве сообщили, что 47 муниципальных заказчиков задолжали бизнесу за уже выполненные контракты — коммунальные услуги, обслуживание инженерных сетей и программного обеспечения, организацию питания, перевозки и благоустройство.