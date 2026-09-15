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Прокуратура Талицкого района добилась погашения долгов перед бизнесом на 14 млн рублей

Прокуратура Талицкого района проверила исполнение законодательства о защите прав предпринимателей. В ведомстве сообщили, что 47 муниципальных заказчиков задолжали бизнесу за уже выполненные контракты — коммунальные услуги, обслуживание инженерных сетей и программного обеспечения, организацию питания, перевозки и благоустройство.

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