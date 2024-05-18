Сегодня в Архангельске пройдёт «Ночь музеев»

Горожан ждут экскурсии по экспозициям и выставкам, творческие встречи, квесты, мастер-классы и другие мероприятияГорожан ждут экскурсии по экспозициям и выставкам, творческие встречи, квесты, мастер-классы и другие мероприятияПо традиции, в числе первых акцию открывает Северный морской музей.