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Регион 29

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Сегодня в Архангельске пройдёт «Ночь музеев»

Горожан ждут экскурсии по экспозициям и выставкам, творческие встречи, квесты, мастер-классы и другие мероприятияГорожан ждут экскурсии по экспозициям и выставкам, творческие встречи, квесты, мастер-классы и другие мероприятияПо традиции, в числе первых акцию открывает Северный морской музей.

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