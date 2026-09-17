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Мировое обозрение

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Генерал Николюк покинул пост командующего ОК «Восток» ВСУ

Генерал Николюк покинул пост командующего ОК «Восток» ВСУ

Генерал-майор Виктор Николюк оставил должность командующего оперативным командованием «Восток» Сухопутных войск ВСУ.

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