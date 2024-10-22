Регионы России по доходам населения: Бурятия на 59-м месте

Регионы России по доходам населения: кто лидирует, кто отстает. По данным РИА Новости, в России за второй квартал 2024 года среднедушевой доход населения составил 58 200 рублей в месяц, что на 8 400 больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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