Врач Шиндряева предупредила о скрытой потере мышечной массы после 35 лет

После 35-40 лет человек может терять мышечную массу при неизменном весе, заявила главный врач ГП № 2 Наталья Шиндряева.
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