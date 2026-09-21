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Врач Шиндряева предупредила о скрытой потере мышечной массы после 35 лет

Врач Шиндряева предупредила о скрытой потере мышечной массы после 35 лет

После 35-40 лет человек может терять мышечную массу при неизменном весе, заявила главный врач ГП № 2 Наталья Шиндряева.

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