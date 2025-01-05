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Закон и Порядок

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Курская область. 05.01.2025

Курская область. 05.01.2025

Курская область. 05.01.2025По ситуации в Курской области на вечер 05.01.20251. Если противник и ставил серьезные задачи по приращению территориального контроля в Курской области, то сегодня он свою задачу очевидно не выполнил.

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