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Донте Дивинченцо считает, что «Кингз» пытаются понизить его ценность перед выходом на рынок свободных агентов

Атакующий защитник «Сакраменто» Донте Дивинченцо и его представители считают, что клуб пытается понизить его ценность перед выходом на рынок свободных агентов.

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