На шахтах Белуджистана сократили добычу на 50% из-за угроз безопасности

Более 50% угольных шахт на территории района Дуки в пакистанской провинции Белуджистан временно закрылись из-за проблем с безопасностью, 25 марта сообщило агентство Daily Times со ссылкой на отчет Комиссии по правам человека Пакистана (HRCP).
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