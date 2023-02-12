Сила в правде

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Мы начинаем воевать по-настоящему?

Мы начинаем воевать по-настоящему?

Затянувшаяся уже почти на целый год (без двух недель) специальная военная операция на Украине (СВО) давно уже перешла в войну на истощение, войну, в которой важнейшим фактором победы является «война тылов» — война коммуникаций и война ресурсов.

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