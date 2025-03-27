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Военное обозрение

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«Да здравствует император!»

«Да здравствует император!»

210 лет назад Наполеон без единого выстрела вошёл в Париж и вернул себе Францию. Противники великого императора сформировали новую, седьмую коалицию.

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